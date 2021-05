एक महीने आगे टला ऑस्कर, अब 27 मार्च 2022 को होगा आयोजन

'एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ने 2022 में होने वाले ऑस्कर को आगे टालने का फैसला किया है। एक बयान में एएमपीएएस (AMPAS) ने बताया कि अब ये समारोह 27 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा।

