नहीं रहे ऑस्कर विनिंग एक्टर विलियम हर्ट, 'कैप्टन अमेरिका' और 'इनक्रेडिबल हल्क' जैसी फिल्मों में किया था काम

ऑस्कर विनिंग एक्टर विलियम हर्ट ने 13 मार्च को अपने 72वें जन्मदिन से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विलियम हर्ट ने Kiss of the Spider Woman, Black Widow, Captain America: Civil War, The Incredible Hulk और The Host जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में काम किया है। विलियम न सिर्फ मार्वल की कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं बल्कि उन्होंने अन्य कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ भी काम किया है।

कैंसर से लड़ते हुए विलियम ने गंवाई जान

विलियम के निधन पर उनके बेटे विल ने कहा, 'मेरे प्रिय पिता, ऑस्कर विनिंग एक्टर विलियम हर्ट के निधन पर उनका पूरा हर्ट परिवार बेहद दुखी है। उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपने परिवार के बीच अपने प्राण त्याग दिए। परिवार इस वक्त उनकी निजता के सम्मान की रिक्वेस्ट करता है।' बता दें कि साल 2018 में विलियन ने बताया था कि उन्हें टर्मिनल प्रोस्टेट कैंसर हुआ है जो कि उनकी हड्डियों तक फैल चुका है।

तीन बार मिला था ऑस्कर अवॉर्ड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमोथैरिपी की एक ऑल्टरनेटिव की मदद से विलियम ने काफी समय तक खुद को क्योर करने की कोशिश की थी। हर्ट ने न्यूयॉर्क सिटी के जुलियर्ड स्कूल से पढ़ाई की थी और उन्हें तीन बार बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड मिल चुका था। उन्हें 'Kiss of the Spider Woman', 'Children of a Lesser God', और 'Broadcast News' के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था।

Rest In Peace to an amazing talent William Hurt, beloved Thaddeus “Thunderbolt” Ross in our Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/ituAUTRbsq — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 13, 2022 R.I.P 😢😢😢 pic.twitter.com/Gpf0VEU7mC — fans universe dc (@peacema97984626) March 14, 2022

मार्वल फिल्मों के जरिए दुनिया भर में हुए मशहूर

विलियम ने एक Kiss of the Spider Woman में एक होमोसेक्सुअल शख्स का किरदार निभाया था जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ जेल शेयर करता है। इस रोल के लिए उन्हें ऑस्कर अवॉर्ड मिला था। 'A History of Violence' में भी उन्हें अपने काम के लिए साल 2005 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। मार्वल फिल्मों की बात करें तो वह 'Captain America: Civil War', 'Avengers: Endgame' और 'Black Widow' में नजर आए थे।