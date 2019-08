पुलवामा अटैक के CRPF शहीदों के लिए अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान ने शूट किया विडियो

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Attack) में सीआरपीएफ (CRPF) के कई जवान शहीद (Martyrs) हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर रख दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने शहीदों के परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अब हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि (Special Tribute)देने के लिए एक खास वीडियो गाना बनाया जा रहा हैं।

इस गाने में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर नजर आएंगे। इस गाने को जावेद अली, जुबिन नौटियाल, शाबाब साबरी और कबीर सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है। इसके साथ ही खबर है कि शाहरुख खान सहित कुछ एक्टर्स ने भी इस गाने में अपनी आवाज दी है।

We thank @iamsrk for his contribution in the tribute song by @HAPPYPRODINDIA #TuDeshMera dedicated to the Pulwama Martyrs. pic.twitter.com/PGiSifoRcX



शाहरुख ने इस गाने की शूटिंग भी पूरी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने बिजी शेड्यूल से समय ने निकलकर शाहरुख खान ने इस 4 मिनट के गाने के विडियो की शूटिंग पूरी कर ली हैं। इस विडियो का प्रॉडक्शन हैपी प्रॉडक्शंस इंडिया कर रही हैं। हालांकि ये गाना कब तक रिलीज किया जाएगा ये साफ नहीं हो पाया है। जबकि प्रॉडक्शन हाउस स्वतंत्रता दिवस पर इस गाने का टीजर रिलीज कर सकता है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इस गाने को सीआरपीएफ डे के मौके में शेड्यूल किया गया है।

Official Poster of the Tribute Song for #CRPF Martyrs of Pulwama #TuDeshMera by @HAPPYPRODINDIA

Bollywood comes together to pay homage to the Pulwama Martyrs of #CRPF

Thanks @SrBachchan @iamsrk @aamir_khan @TheAaryanKartik @iTIGERSHROFF #Ranbirkapoor #AishwaryaRai pic.twitter.com/OPLrNfz8Ia