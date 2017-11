OMG! शिल्पा ने आकाश को किया इस हद तक टॉर्चर, बिगड़ गई शक्ल

बिग बॉस के घर में अब बवाल बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को हिना खान, अर्शी खान, लव त्यागी और आकाश ददलानी ने शिल्पा शिंदे, हितेन तेजवानी, बंदगी कालरा और पुनीश शर्मा को टॉर्चर किया था। इस दौरान बंदगी की आंखों में मिर्च चली गई थी। हितेन की भी वैक्स की गई।

लेकिन आज शिल्पा एंड टीम भी हिना की टीम से बदला लेगी और इस दौरान शिल्पा, आकाश के साथ कुछ ऐसा करेंगी कि उनके होंठ बुरी तरह सूज जाएंगे।

Aaj badle ki aag mein kya haar jaayegi insaniyat? Find out tonight at 10:30 PM on #BB11! #BBSneakPeek pic.twitter.com/w6bdS4pbCx