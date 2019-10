रणबीर कपूर को केवल तौलिए में देखना पसंद करेंगी नुसरत भरूचा, आलिया भट्ट का इस पर सामने आया रिएक्शन

आईफा 2019 हो चुका है लेकिन इसका टेलीकास्ट 20 अक्टूबर को कलर्स टेलीविजन पर किया जाएगा। आईफा का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आयुष्मान खुराना सेलिब्रिटी के साथ एक गेम खेलते नजर आ रहे हैं। वे पहले विक्की कौशल से पूछते हैं कि अगर वे किसी एक सेलिब्रिटी को बिग बॉस के घर में देखना चाहें तो वह कौन होगा। इस पर विक्की, रणवीर सिंह का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वे देखना चाहते हैं कि रणवीर को ये घर आखिर कैसे रोकने की कोशिश करता है। विक्की के इस जवाब को सुनकर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ही काफी तेज हंसने लगते हैं।

