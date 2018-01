VIDEO: नर्स ने छोटे बच्चे के साथ किया ऐसा करतब कि बिग बी बोले- चलो बहुत....

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो आते हैं और कुछ ही देर में वायरल हो जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला नर्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नर्स छोटे बच्चे को कसरत कराते हुए दिख रही हैं। नर्स बच्चे के हाथ पैर पकड़कर हवा में करतब करती हुई दिख रही हैं।

इस वीडियो को काफी लोगों ने शेयर किया। लेकिन जफर शेख नाम के शख्स ने ये वीडियो अपलोड करते हुए अमिताभ बच्चन को भी टैग किया। जफर ने बिग बी को टैग करते हुए लिखा कि ये वीडियो को देखकर समझ में आ जाता है कि चीन वाले हमेशा ओलंपिक और दूसरे खेलों में इतने मेडल कैसे जीत जाते हैं। इनकी तो पैदा होने के बाद से ही ट्रेनिग मिल जाती है।

@SrBachchan yeh video dekh Kar samajh me Aajata hai China waale hamesha Olympic Aur dusre khelon me itne medal kaise Jeet JAATE hain.in ko to paidaish KE baad SE hi trening Dena shuru Kar Diya jaata hai.🤣🤣🤣🤣😂😂😂 pic.twitter.com/JimpDYj7Iy