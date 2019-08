Nora Fatehi ने नच बलिए 9 के सेट पर बेले डांस कर स्टेज पर लगाई आग, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!

नोरा फतेही को डांस की क्वीन कहा जाता है। हाल ही में बाटला हाउस में नोरा फतोही ने ओ साकी साकी रिमिक्स गाने पर आइटम डांस परफॉर्म किया है। जैसे ही ये गाना लॉन्च किया गया वैसे ही इसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था। हाल ही में नोरा फतोही नच बलिए 9 में जज बनकर आईं। अपनी धमाकेदार एंट्री में दलबर गाने पर बेले डांस परफॉर्म किया। नारो ने इतना बेहतरीन डांस किया कि ऑडियंस के साथ जजेज भी इनकी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गए।

