शाहरुख खान की 'जीरो' देखने के बाद मलाला ने किंग खान को दिया ये मैसेज

शाहरुख खान(Shahrukh Khan) की फिल्म 'जीरो'(Zero) शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं और इसी बीच शाहरुख के लिए एक गुड न्यूज है। दरअसल, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' में उनके अभिनय की प्रशंसा की है। बता फिल्म में शाहरुख एक बौने बऊआ के किरदार में हैं। आनंद एल. राय निर्देशित फिल्म में कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी हैं।

मलाना ने शुक्रवार को फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज शेयर कर कहा, 'हैलो शाहरुख खान, आपकी फिल्म देखने का अनुभव अच्छा रहा। यह बहुत मनोरंजक था और मेरे पूरे परिवार ने इसे पसंद किया।'

#ZeroMovie review by noble prize winner @Malala It's a must watch movie ... Don't miss something new in Bollywood pic.twitter.com/UCUo6FueqH

मलाला इससे पहले शाहरुख से मिलने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं।

जीरो ने 2 दिन में की इतनी कमाई

जीरो ने पहले दिन 20.14 करोड़ की शानदार कमाई की थी। हालांकि, शाहरुख के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कमाई कम मानी जा रही थी और अब तो दूसरे दिन की कमाई की भी जानकारी सामाने आ गई है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन करीब 18.22 करोड़ का बिजनेस किया है।

#Zero slips on Day 2... Biz should’ve witnessed solid growth on Day 2 after an underwhelming Day 1, but is struggling at the BO... Decline on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 9.53%... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr. Total: ₹ 38.36 cr. India biz.