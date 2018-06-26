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विद्या बालन की ऑनस्क्रीन बहन ने की इस डायरेक्टर से शादी, उम्र में हैं 7 साल बड़े

'रेड' और 'नो वन किल्ड जेसिका' जैसी फिल्में बनाने वाले फेमस डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मायरा कर्ण से शादी की है।

myra

'रेड' और 'नो वन किल्ड जेसिका' जैसी फिल्में बनाने वाले फेमस डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मायरा कर्ण से शादी की है। इस शादी में सिर्फ चुनिंदा दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स ही शामिल हुए थे। मायरा वहीं एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' में जेसिका लाल का किरदार निभाया था। इस फिल्म में वो विद्या बालन की बहन बनी थीं।

राजकुमार गुप्ता ने ही किया था मायरा को लॉन्च...
साल 2011 में डायरेक्टर राज कुमार गुप्ता ने अपनी फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' (2011) के जरिए मायरा को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। दोनों पिछले 7 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल की शादी राज कुमार गुप्ता के होमटाउन रांची में हुई। एक वेबसाइट ने मायरा और राज कुमार की शादी की फोटोज भी शेयर की हैं। इन फोटोज में मायरा जहां रेड एंड पिंक कलर के लहंगे में हैं तो वहीं राज कुमार गोल्डन शेरवानी में नजर आ रहे हैं। 

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No One killed Jessica 2011⭐️⭐️⭐️⭐️ Gerilerde kalan bir filmi yeniden paylasayim dedim ( hashtagi calismayanlardandida 🙄🙈 ) Aslinda cok sasirtici böle aaaaa dedirten bi konusu olmayan ,hep beklendik seyler olsn ama Vidya ve Raniyi ayni Filmde görmek gercekten bir olay dedirtip insani ekran önüne miknatis gibi ceken , gercek olaylara dayali hikayesi olan bir film #noonekilledjessica Son dönemin oyunculari icinde Vidyayi bir baska severim ,her yeni cektigi filmi merakla beklerim,biraz tuhaf rolleri ve filmleri olsada cok seviyorum kendisini izlemeyi.Rani icin fazla söze gerek yok,bir filmi sirtlanip götürecek gücte bir oyuncu ..bu sebepten, ortaya kaliteli birseyler cikacagi bastan belli olan yapimlardan ,en azindan oyunculuk bakimindan Filmde biraz Rang de Basanti havasida vardi belki ondanda sevmis olabilirim Konusu : Vidyanin kiz kardesi Jessica sadece zengin bir züppeye ( züppeler genelde zengin oluyo zaten ) eglence mekaninda icki vermedi diye bu sahis tarafindan kursunlanir ve ölür .Ablasi Vidyanin korkusuzca adalet diye bagirislari sayesinde oglan hapse girer ama zengin bir politikacinin evladi oldugu icin tabiki ceza almaz serbest birakilir.Bunun üzerine anneside intihar eder.En caresiz aninda Vidyanin yardimina bir gazeteci kadin kosar ( Rani ) Davayla ilgilenip gercekleri ortaya cikarmak ister Lafi cok dolandirmadan direk konuya gelinen bir film olmasina ragmen baslarinda biraz bunalip sevemedim.Sona dogru baya sürükleyici oldu...Hele Raninin agzindan dökülen kelimeleri duydukca bi acildim bi acildim ben sormayin😃 Baya bi agzini bozmus cünkü 🙈Napsin suclularla ugrasa ugrasa bozulmustur Tavsiye ederim izleyin süprizlerle dolu deil dedigim gibi ama kesinlikle duygulu ve kaliteli oyunculara sahip bir film... #noonekilledjessica #ranimukherjee #vidyabalan #myrakarn#arzucayorumlar #hintfilmi #arzuakaynoonekilledjessica #adalet #judge #filmstagram #filmtavsiyesi #neizlesem #jessicalal #thriller #ranimukherjeefans #reallifestory

A post shared by Arzu Akay 🇹🇷 (@arzu_akay_film_yorumlari) on

जुलाई में होगी शादी की पार्टी...
राज कुमार ने एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, "हम कई सालों से दोस्त हैं और हमारी बॉन्डिंग बेहद अच्छी है, ऐसे में हमने तय किया कि अब इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। फ्रेंडशिप हर रिश्ते की नींव होती है। हम मिड जुलाई में इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए पार्टी भी होस्ट करेंगे।" बता दें, कपल जल्द ही हनीमून के लिए सेशेल्स (East Africa) रवाना हो जाएगा।

rajkumar gupta

7 साल बाद कमबैक करेंगी मायरा...
मायरा जल्द फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वे पति राज कुमार के डायरेक्शन में बनने जा रही फिल्म में नजर आएंगी। राज कुमार चेतन भगत के नॉवेल Revolution 2020 पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसमें राज कुमार राव और मायरा लीड रोल में होंगी। इस साल मार्च में राज कुमार गुप्ता की
अजय देवगन स्टारर फिल्म 'रेड' आई थी।

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  • Web Title:no one killed jessica fame rajkumar gupta ties the knot with girlfriend myra karn in ranchi

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