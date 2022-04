No Entry के सीक्वल की शूटिंग जल्द होगी शुरू, सलमान खान समेत दिखेगी पुरानी स्टारकास्ट

No Entry Sequel Latest Update: सलमान खान की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री के सीक्वल की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। फिल्म में सलमान खान, फरदीन खान और अनिल कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

