प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'पाणी' को मिला नेशनल अवॉर्ड, पति निक ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

प्रियंका चोपड़ा की मराठी प्रॉडक्शन फिल्म 'पाणी' ने इन्वाइरनमेंट कंज़रवेशन कैटिगरी में नेशनल अवॉर्ड जीता है। अपनी इस उपलब्धि पर प्रियंका को तो नाज है ही, उनके पति निक जोनस भी गर्व महसूस कर रहे हैं। निक ने ट्विटर पर प्रियंका को बधाई देते हुए एक प्यारा-सा मेसेज लिखा। निक ने ट्वीट किया, 'प्रियंका मुझे तुम पर और पूरी @PurplePebblePic टीम पर बहुत गर्व है। 'पाणी' फिल्म में शामिल सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई।'

So proud of @priyankachopra and the entire @PurplePebblePic team for their national award for #Paani congrats to everyone involved!