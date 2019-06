Viral Video: पानी में गिरने वाली थीं प्रियंका चोपड़ा, पति निक ने ऐसे बचाया

❤️❤️ . . . . . . . . #priyankachopra #nickjonas #prick #love #bollywood #hollywood #quantico #baywatch #newyork #nyc #la #losangeles #makeup #hair #eyes #joejonas #sophieturner #jonasbrothers #pcatcannes. #cannes2019 #cannesfilmfestival2019 #cannes #metgala #chasinghappiness #themetgala2019 @priyankachopra @nickjonas @sophiet @joejonas

A post shared by Imperfect Perfections (@priyankachopra_globe) on Jun 27, 2019 at 4:36am PDT