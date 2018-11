VIDEO: प्रियंका चोपड़ा से शादी करने भारत पहुंचे निक, देसी गर्ल ने कुछ इस अंदाज में किया अपने मंगेतर का स्वागत

@nickjonas is on way to India ❤❤❤ He will probably arrive in Delhi Well, I hope so 🤞🏻🤞🏻🙄😍 I'm very corny 🤣 #NPWeddingCountdown . . . #NickJonas #Nick #Jonas #JonasBrothers #Iconicks #teamDnce #familyJonas #PriyankaChopra #Priyanka #PeeCee #pc_globaldomination1 #Broadway #Nickyanka #Hollywood #Bollywood #videsiboy #love #NP #TheSkyIsPink #Prick #Niyanka #Queen #PiggyChops #MissWorld2000

A post shared by PC globaldomination1 (@pc_globaldomination1) on Nov 21, 2018 at 12:23pm PST