सोशल मीडिया पर भिड़ने के बाद टीवी की बहुओं निया शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्जी ने पैचअप कर लिया है। निया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट में देवोलीना से माफी मांगी है। वहीं देवो ने भी अपनी गलती का अहसास किया है और उनसे माफी मांगी है। दोनों के बीच पर्ल वी पुरी केस को लेकर ट्वीट वॉर हुआ था। ट्विटर पर दोनों ने एक-दूसरे के लिए पर्सनल कॉमेंट्स भी किए थे।



मां, भाई और रवि दुबे ने दी थी सलाह

मंगलवार को निया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मेरी मां, भाई और रवि ने बड़े प्यार से मुझे बताया कि मैं गलत थी, ये देखते हुए कि मेरे तीनों करीबी गलत नहीं हो सकते.... हे देवोलीना, हो सकता है मैंने पर्सनल होकर लाइन क्रॉस कर दी हो... आई ऐम सॉरी, यह आवेग में आकर हो गया। उम्मीद है तुम भूल जाओगी।



देवोलीना ने दिखाया बड़ा दिल

इस पर देवोलीना ने जवाब दिया है, हे निया शर्मा कोई बात नहीं। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो मुझे भी माफ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहती ती। अपनी मां, भाई और रवि को मेरी तरफ से सम्मान देना। सुरक्षित रहो और ध्यान रखो। निया ने ट्विटर पर भी माफी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है, वहीं खत्म कर रही हूं, जहां इसे शुरू किया था। एक बार फिर से सॉरी। देवोलीना ने जवाब दिया, लग रहा है कभी शुरू ही नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने कहा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी लड़ाई होती रहती है। मेरी भी माफी स्वीकार करो।

@Devoleena_23 Ending where it started! ‘Sorry’ once again. ❤️ pic.twitter.com/i9lnhoNPFw

Seems like never https://t.co/MT4otVyxsX i said badi badi sehero mein choti choti ladayee hoti rehti hai. ❤️Accept my apologies too. 🙌🏻❤️🌺 https://t.co/v001EoLOZH