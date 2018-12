प्रियंका-निक की शादी को 'सबसे बड़ा धोखा' बताने वाली मैगजीन ने मांगी माफी

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) ने 1 और 2 दिसंबर को जोधपुर के उम्मेद पैलेस में हिन्दु और ईसाई रीति रिवाज से शादी की थी। इसके बाद दोनों ने 4 दिसंबर को दिल्ली के ताज होटल में रिसेप्शन भी दिया था। इस रिसेप्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे।

इन सब के बीच एक इंटरनेशनल मैगजीन ने प्रियंका को 'ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट' कह दिया था। मैगजीन ने प्रियंका की शादी को लेकर कई सवाल उठाए थे। मैगजीन के यह तक कह दिया था कि प्रियंका ने निक को शादी करने के लिए फंसाया है। मैगजीन के लिए लिखने वाली महिला जर्नलिस्ट ने लिखा कि इस शादी में कोई असली फीलिंग्स नहीं हैं और ये शादी निक के इच्छा के खिलाफ हुई है।





इस आर्टिकल के सामने आने पर निक के बड़े भाई जो जोनस ने टि्वटर पर लिखा, 'ये बहुत अपमानजनक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। प्रियंका और निक एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं जो की मंगेतर और प्रियंका की होने वाली जेठानी सोफी टर्नर ने ट्वीट में कहा ये बहुत ही अनुचित और खटिया है। बहुत निराश हूं कि द कट ने किसी को इतनी घटिया बातें लिखने के लिए प्लैटफॉर्म दिया।

This is disgusting. @TheCut should be ashamed to have someone write such evil words. What Nick & Pri have is Beautiful Love. Thank u, Next. https://t.co/G3hvXmhm9O — J O E J O N A S (@joejonas) December 5, 2018

This is wildly inappropriate and totally disgusting. Very disappointed that The Cut would give anyone a platform to spew such bullshit. https://t.co/iYKaifKJP6 — Sophie Turner (@SophieT) December 5, 2018

प्रियंका चोपड़ा पर इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद इस मैगजीन और पत्रकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवाद बढ़ा तो इस आर्टिकल को वापस ले लिया गया। मैगजीन ने एडिटर ने अपने नोट में लिखा, ये आर्टिकल हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता इसलिए मैं ये आर्टिकल वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं।