आइटम BOY बनकर 'भावेश जोशी सुपरहीरो' में नजर आए अर्जुन कपूर, देखें फिल्म का पहला गाना

अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपने चचेरे भाई हर्षवर्धन कपूर की आने वाली फिल्म 'भावेश जोशी' में आइटम डांस करते नजर आ रहे हैं। अर्जुन कपूर ने खुद इस गाने को ट्विटर पर शेयर किया।

विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी फिल्म का पहला गाना आज रिलीज हुआ है। गाने का बोल ''चुम्मे में च्यवप्राश' जितना फनी है उससे कहीं ज्यादा अर्जुन कपूर आइटम डांस फनी है। निर्माताओं इस फिल्म के गानें पर खुलासा करते हुए बताया कि अर्जुन कपूर के विशेष गानें में ऱखने का विचार हर्षवर्धन के पिता अनिल कपूर का था।

मोटवानी ने एक बयान में कहा, अनिल का अर्जुन कपूर को इस गाने में लेने का सुझाव काफी अच्छा था। हर्षवर्धन और अर्जुन ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, इस गाने का निर्देशन वैभवी मर्चेंट ने बेहतरीन तरीके से किया है, फराह खान का पैर टूटने के बाद अंतिम समय में वह इस गाने के निर्देशन के लिए आयीं।

हालांकि, हर्षवर्धन कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि यह गाना बस प्रमोशन के लिए है, इसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर्षवर्धन कपूर ने फिल्म 'मिर्ज्या' से बॉलिवुड में डेब्यू किया था। यह फिल्म पर्दे पर सफल नहीं हो सकी थी। अब हर्षवर्धन भावेशजोशी में नजर आएंगे। इस फिल्म में वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे।

This is a promotional number that’s not a part of the film at all https://t.co/EguK8Z2IKy