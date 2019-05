Student Of The Year 2 का एक और गाना हुआ लॉन्च, करण जौहर ने ट्वीट करके बताई इस गाने की खास बात

करण जौहर (Karan Johar) के धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) के बैनर तले बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student Of The Year 2) का एक और गाना रिलीज हो चुका है। इस गाने का नाम ‘फकीरा’ है। जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।

इस रोमांटिक गाने में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की कैमिस्ट्री अच्छी जमती दिखाई दे रही है। दोनों ही काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाने को मसूरी और ऋषिकेश में फिल्माया गाया है।

Slowing it down to make the hearts race!❤ #Fakira song out now