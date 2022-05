Netflix पर ट्रेंड कर रही ये लेटेस्ट फिल्म लेकिन रेटिंग मिली 0%, विवादों में रहा था पहला पार्ट

फिल्म ‘365 डेज: दिस डे’ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसकी कहानी को लेकर क्रिटिक्स ने आलोचना की। फिल्म टॉप ट्रेंड में बनी हुई है। हालांकि यह अब अपने रेटिंग को लेकर सुर्खियों में है।

इस खबर को सुनें