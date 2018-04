नेहा धूपिया ने ट्रोलर को दिया जवाब , कहा- बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तुम...

सोशल मीडिया पर कौन कब ट्रोल्स की खिचाईं में पड़ जाए यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ ऐसा ही वाकिया बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया के साथ हुआ है। ट्रोल्स का कमेंट देख कर नेहा जो जवाब दिया है वह काफी शॉकिंग है।

नेहा ने लुधियाना में हुए ब्लैंडर्स प्राइड फैशन शो की एक तस्वीर को ट्वीटर पर शेयर किया है। जिसे देखकर ट्रोल्स ने कहा है कि नेहा खूबसूरत लगती है, लेकिन क्या इसे किसी फिल्म स्क्रीन के पर्दे से बनाया है?<

इस पिक में नेहा ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मजाक शायद नेहा को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस ट्रोलर को जवाब देते हुए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार में कब पर्दे के साथ सिनेमा हॉल गई थी। आगे लिखा- बहुत बुरा वक्त चल रहा है तुम मुझे भूल जाओ डियर।

Don’t remember the last time I went to a cinema hall with a curtain... high time u move on my dear! Ever heard of Imax???? 🙈 https://t.co/zEkilzvxfD