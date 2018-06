शादी के 1 महीने बाद नेहा धूपिया ने पति के लिए लिखी ये बात

नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने गुपचुप शादी कर सबको चौंका कर रख दिया था। दोनों की शादी को 1 महीना हो गया है। शादी को 1 महीना होने पर नेहा ने रविवार को अपनी और अंगद की फोटो शेयर करते हुए लिखा, '1 महीना पूरा। लव यू अंगद बेदी।'

One month down ... forever to go ... love u @Imangadbedi ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/AZasIJ9OB8