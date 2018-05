शादी के कुछ घंटों बाद ही एयरपोर्ट पर दिखे नेहा-अंगद, यहां मनाएंगे HONEYMOON

@nehadhupia & @angadbedi walked hand in hand ❤️ at the Delhi Airport ✈️ as they leave for their Vacay in US! 💯 Happy Journey Guys! @manav.manglani . . . #celebritystyle#celebrities#celebrity#celebfam#celebfashion#instyle#fashionpost#fashion#celebrity#bollywood#entertainment#gossipgirl#gossip#blogger#uncensored#uncut#mumbai#newdelhi#weddingbells#couplegoals#powercouple#bridegoals#anitadongre#nehadhupia#angadbedi#weddingseason#honeymooners#usa#ustime

A post shared by Thebollygurl (@thebollygurl) on May 10, 2018 at 9:52pm PDT