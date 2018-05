VIDEO: संगीत में पति अंगद के साथ यूं ठुमके लगाती नजर आईं नेहा धूपिया, देखें

बॉलीवुड एक्ट्रेस और साल 2002 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी नेहा धूपिया भी शादी के बंधन में बंध गईं। गुपचुप तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड अंगद बेदी के साथ गुरुवार को उन्होंने सात फेरे लिए। नेहा और अंगद की शादी की खबर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की फोटो शेयर कर दी। नेहा के फैंस उनके यूं अचानक शादी करने की खबर से काफी शॉक हैं, लेकिन दूसरी ओर खुश भी हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर नेहा धूपिया और अंगद की शादी से पहले की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। इसमें वे अंगद के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। ये नेहा के संगीत का वीडियो है, जिसमें वे फिल्म क्वीन के गाने 'पूरा लंदन ठुमकदा...' पर ठुमके लगा रही हैं। shared by itimes (@itimesinsta) on May 10, 2018 at

बता दें कि नेहा धूपिया इन दिनों कलर्स इनफिनिटी चैनल पर एक चैट शो में नजर आ रही हैं। वहीं, साल 2018 में दो फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं। और बात अंगद की करें तो वे भी मॉडल एक्टर हैं। कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बीते सात रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है में भी अंगद नजर आ चुके हैं। दोनों काफी लंबे समय से दोस्त से और एक-दूसरे का साथ शादी करके काफी खुश नजर आ रहे हैं।