करीना के बेटे तैमूर से भी ज्यादा cute है नेहा धूपिया की बेटी, यकीन न आए तो खुद देख लीजिए

बॉलीवुड किड्स स्टार में सबसे ज्यादा क्यूट सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान को कहा जाता है। लेकिन अब क्यूटनेस के मामले में तैमूर अली को टक्कर देने के लिए नेहा धूपिया और अंगद बेदी की बेटी मेहर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर नेहा ही बेटी की पहली झलक सामने आई है, जिसमें वह काफी क्यूट लग रही है।

आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया मम्मी बन गई हैं। अंगद बेदी से शादी के 6 महीने बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ है। नेहा ने रविवार को अपनी बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए उसके नाम का खुलासा किया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मेहर धूपिया बेदी रखा है। नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बच्ची का नाम और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'पूरी दुनिया को हेलो कह रही हैं मेहर धूपिया बेदी'। हालांकि इस तस्वीर में नेहा ने अपनी बेटी का फेस नहीं दिखाया है लेकिन फोटो में बच्ची के छोटे-छोटे पांव जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेहा के ससुर ने यानी की अंगद के पापा बिशन सिंह बेदी ने अपनी पोती की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। नेहा-अंगद की पहली बेटी की फोटो देखकर फैंस काफी खुश हैं। इस फोटो पर फैन्स कपल को पैरंट्स बनने की बधाई दे रहे हैं।

Video: सैफ अली खान की बेटी सारा की ये ख्वाहिश सुनकर शरमा गए कार्तिक आर्यन

U Little Beauty MEHR..another Lifeline for Grandparents...Both Maternal & Paternal..Aren’t we Blessed..?!! Yes All of it by Guru’s MEHR Only..GodBless Little One..Welcome to this Journey..Ordained by Almighty WaheGuru..!! pic.twitter.com/LtPYr9lG82