नीतू बोलीं, मैं ऋषि कपूर की चमची थी, वह बोलते- आकर फिल्म करो और करने लगती

Neetu Kapoor का कहना है कि वह अब अकेली नहीं रहना चाहतीं। वह घर पर बैठकर पुरानी बातें सोचना और दुखी होना नहीं चाहतीं। उन्होंने बताया कि पहले वह ऋषि के कहने पर फिल्म कर लेती थीं। उनकी चमची थीं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Mon, 11 Apr 2022 11:37 AM

