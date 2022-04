नीतू-ऋषि की भी आज के दिन हुई थी सगाई, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी से पहले सामने आई फोटो

Neetu Rishi Engagement Date: नीतू कपूर ने बेटे रणबीर की शादी के जश्न शुरू होने से पहले दिवंगत पति ऋषि कपूर को याद किया है। उन्होंने पोस्ट किया है कि आज के ही दिन (13 अप्रैल को) उनकी सगाई हुई थी।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Wed, 13 Apr 2022 12:31 PM

