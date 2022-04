रणबीर कपूर की शादी से पहले मां नीतू ने बेटे पर बरसाया प्यार, लिखा ये खास मैसेज

नीतू कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी फोटोज और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब नीतू ने रणबीर कपूर के साथ फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Wed, 06 Apr 2022 03:47 PM

इस खबर को सुनें