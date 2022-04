हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Alia Bhatt Ranbir Kapoor Marriage : जब नीतू ने बताया था कि क्या अच्छे पति बनेंगे रणबीर कपूर या नहीं, आलिया तो जरूर सुनें

Alia Bhatt Ranbir Kapoor Marriage : जब नीतू ने बताया था कि क्या अच्छे पति बनेंगे रणबीर कपूर या नहीं, आलिया तो जरूर सुनें

Neetu Kapoor on Ranbir Kapoor Wedding : आलिया भट्ट और रणबीर कपूर परफेक्ट कपल्स में से एक हैं। दोनों फिलहाल पार्टनर तो अच्छे हैं, लेकिन शादी के बाद लाइफ पार्टनर कैसे होंगे ये सब जानना चाहते हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Mon, 11 Apr 2022 02:38 PM

इस खबर को सुनें