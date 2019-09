नींद में चलती हैं इलियाना, सुबह पैरों में रहते हैं घाव!

अभिनेत्री इलियान डिक्रूज इस बात को लगभग मान चुकी हैं कि वह रात को नींद में चलती हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह नींद में नहीं चलती हैं तो सुबह उन्हें अपने पैरों में सूजन और जख्म क्यों देखने को मिलते हैं।

दरअसल, इलियाना ने शनिवार को अपनी इसी चिंता को अपने फैन्स के साथ शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, “मैं अब इस बात को पूरी तरह से मान चुकी हूं कि मैं नींद में चलती हूं...शायद ऐसा ही है क्योंकि सुबह उठने पर जब रहस्यमयी ढंग से मेरे पैरों में सूजन या घाव देखने को मिलते हैं तो इसे समझने का और कोई तरीका नहीं बचता।”

I’m almost entirely convinced that I sleep walk..... Almost. Maybe. Probably. - There’s no other way to explain how I wake up with mysterious bumps and bruises on my legs 🤷🏻‍♀️

इलियाना के इस पोस्ट को पढ़कर उनके फैन्स को उनकी चिंता वाकई में सताने लगी और लोगों ने उन्हें कमरे में एक वीडियो कैमरा लगाने की सलाह दी। हालांकि कुछ फैंस ने इस किस्से को हॉन्टेड या भूतहा भी बताया।

एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, 'जब आप जागती हैं तो खुद को बिस्तर पर ही पाती हैं या किसी और जगह पर। यदि खुद को किसी और जगह पर पाती हैं तो यह स्लीप वॉकिंग है अन्यथा आप भूतों की शिकार हो सकती हैं।'



Well did you woke you some others place or on your bed it self where you slept.. if it's different place it is sleep walking or other wise you might be haunted .. 🤣