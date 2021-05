नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी हुई पूरी, बोलीं- बॉलीवुड में मेरे खट्टे-मीठे अनुभव का भी जिक्र है

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी ऑटोबायोग्राफी ''सच कहूं '' को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बात की जानकारी देते हुए नीना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि वह पिछले एक साल से इसे लिख रही थीं, लेकिन अब पूरी हो गई हैं और अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

नीना ने अपने वीडियो संदेश में कहा, "मैंने सोचा कि इस समय जब हम एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम निराश और घबराएं हुए हैं, ऐसे समय में शायद मेरी पुस्तक आपको कुछ सुकून दे सके।" नीना की इस ऑटोबायोग्राफी में उनकी पर्सनल लाइफ, कास्टिंग काउच, फिल्म उद्योग की राजनीति इत्यादि को लेकर काफी कुछ लिखा गया है।

