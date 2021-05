ड्रग्स केस: सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धांत पीठानी को एनसीबी ने किया गिरफ्तार

सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की जांच जारी है। एनसीबी ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने उन्हें ड्रग्स केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है।

Narcotics Bureau Control arrests Siddharth Pathani from Hyderabad in the drugs case linked to Bollywood actor Sushant Singh Rajput's death: NCB