नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सेल्फी के लिए घेर रहे फैन्स को गार्ड्स ने रोका, देखें फिर क्या हुआ

Nawazuddin Siddiqui Viral Video: नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग फैन्स के लिए उनका व्यवहार देखकर तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में लोगों ने उन्हें सेल्फी के लिए घेरा है।

Mon, 02 May 2022 11:07 AM

Kajal Sharma टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Mon, 02 May 2022 11:07 AM

इस खबर को सुनें