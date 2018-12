नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की अपकमिंग फिल्म ठाकरे (Thackeray) 25 जनवरी 2019 को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर काफी धांसू अंदाज में रिलीज हो चुका है। यह फिल्म शिव सेना के फाउंडर बालासाहेब ठाकरे (balasaheb thackeray) की बयोपिक है। फिल्म के ट्रेलर में नवाजुद्दीन के लुक को देखकर लोग हैरान रह गए। क्योंकि नवाजुद्दीन ने दिवंगत राजनेता बाल ठाकरे का किरदान निभाने के लिए उनका स्टाइल और लुक को हूबहू पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सोशल मीडिया पर ठाकरे का ट्रेलर ने धूम मचा दी है। इसी बीच ठाकरे फिल्म का एक डायलॉग काफी वायरल हो रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग- 'एक संगठन की शुरुआत करनी होगी'। ट्विटर पर इस फिल्म के इस सीन को बैकग्राउंड में लेकर कई मीम बन रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं।लोग इस डायलॉग का मीम्स बना सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर #Thackeray टॉप ट्रेंड कर रहा था।

'Simmba' की सफलता को देखते हुए रोहित शेट्टी ने किया ये बड़ा एलान

देखें मीम्स...

When your seniors in Engineering/Medical college rag you in their hostels without prior notice, you think😉#Thackeray #Engineering pic.twitter.com/efHq9nWA4E — Pushkar (@doorvadal) December 26, 2018

When there is no increment since 2 years in your job.. pic.twitter.com/LYCuQh3wc3 — Godman Chikna (@Madan_Chikna) December 26, 2018

When you plan to mass bunk for the first time. #Thackeray pic.twitter.com/vQ0CkKHDtW — Bollywood Gandu (@BollywoodGandu) December 26, 2018

When you don't have any friends to play PUBG with. #Thackeray pic.twitter.com/djtDwee2Vc — Yogesh Bhawsar 🇮🇳 (@yogeshrbhawsar) December 26, 2018

when you are the only one who is hungry in your group #thackeray pic.twitter.com/1gOgeEbkxN — Nihaad Shaikh (@thenihadshaikh) December 26, 2018

'Simmba' की सफलता को देखते हुए रोहित शेट्टी ने किया ये बड़ा एलान

आपको बता दें कि फिल्म ठाकरे का ट्रेलर बीते बुधवार को रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में राजनेता बाल ठाकरे के जीवन में आए उतार-चढ़ाव और उनकी उनकी उपल्धियों के बारें में दिखाया जाएगा। फिल्म को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपने किरदार को लेकर मीडिया से रूबरू हुए।

शाहरूख खान ने 21 साल बाद चुकाया रेमो डिसूजा का कर्ज

नवाजुद्दीन ने कहा कि दिवंगत राजनेता बाल ठाकरे का किरदार निभाने के लिए उनके हाव-भाव, उनकी विचार प्रक्रिया और उनके दृष्टिकोण को पाना बहुत मुश्किल था और मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि लोग मेरे लुक को लेकर बातें कर रहे हैं और इसका श्रेय मेकअप आर्टिस्ट को जाता है। एक अच्छा पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट मुझे यह लुक तो दे सकता है लेकिन वह किरदार मैं कैसे निभाऊं, यह निर्भर करता कि मैंने तैयारी कैसे की है। इसके लिए मैंने ईमानदारी से इसका प्रयास किया।

Simmba बॉक्सऑफिस कलेक्शन:सिंबा की ओपनिंग कलेक्शन

बता दें कि इस फिल्म में अमृता राव ने बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई की भूमिका निभाई है।फिल्म का डायरेक्शन अभिजीत पानसे ने किया है। जबकि इसके राइटर शिवसेना के सदस्य संजय राउत हैं।