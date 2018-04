National Award: 'न्यूटन' बनी बेस्ट फिल्म, 'मॉम' के लिए श्रीदेवी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस

65वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड का आयोजन दिल्ली के पीआईबी कॉन्फ्रेंस रूम, शास्त्री भवन में आयोजित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में जूरी के तीन चेयरपर्सन (फीचर, नॉन फीचर और लेखनी) 65 वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की घोषणा कर रहे हैं। वहीं, इस साल जूरी में फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर का नाम भी शामिल है। जूरी पैनल में 10 सदस्य हैं, जिसमें स्क्रीन राइटर इम्तियाज हुसैन, गीतकार महबूब, साउथ इंडियन एक्टर गौतमी, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, रणजीत दास, राजेश मापुष्कर, त्रिपुरारी शर्मा और रूमी जाफरी शामिल हैं। घोषणा के बाद 65 वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी 3 मई 2018 को आयोजित की जाएगी। बता दें कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा दिया जाएगा। वहीं, इसी सेरेमनी के दौरान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड की भी घोषणा की जाएगी।

इसमें भरात सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन बेस्ट हिंदी फिल्म बनी हैं। वहीं, न्यूटन के लिए पंकज त्रिपाठी को स्पेशल अवॉर्ड की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, दुनिया को अलविदा कह चुकी श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

12:35: दिवगंत एक्टर विनोद खन्ना को मिलेगा दादा साहेब फाल्के नेशनल फिल्म अवॉर्ड

12:32 pm- असामी फिल्म विलेज रॉकस्टार बेस्ट फिल्म।

12:30 PM: नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मराठी फिल्म धाबा को दिया गया।

12:27 PM: बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले फिल्म के लिए थोड़ीमुथालूम दृक्साक्शियुम और बेस्ट अडेप्टिड स्क्रीनप्ले के लिए मलयालम फिल्म भयानकम को दिया गया। यह मलयालम फिल्म बेस्ट सिनेमेटरोग्राफी का भी अवॉर्ड जीत चुकी है।

12: 25: मॉम के लिए श्रीदेवी को दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

12:20: बेस्ट बंगाली फिल्म नगरकीर्तन को मिला स्पेशल जूरी अवॉर्ड

12:10: स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बाहुबली का नाम घोषित

12:02: नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट एक्शन का अवॉर्ड बाहुबली को दिया गया।

12:00: बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए राजकुमार राव की न्यूटन

