नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर संचारी विजय का निधन, शोक में डूबे फैन्स और सितारे

राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय (Sanchari Vijay) का 12 जून को एक्सीडेंट हुआ था, जब वो अपने एक दोस्त के घर से वापस आ रहे थे। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। संचारी विजय लंबे समय तक मौत से नहीं लड़ सके और आज (14 जून) को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

संचारी का ब्रेन डेड

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को संचारी अपने एक दोस्त के घर से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सड़क हादसे में संचारी को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संचारी को कई गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद 14 जून को डॉक्टर्स ने अभिनेता को ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

बॉडी ऑर्गन्स डोनेट का फैसला

निधन के बाद संचारी के परिजनों ने अभिनेता के बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया है। याद दिला दें कि इससे पहले मीडिया से बात करते हुए न्यूरोसर्जन अरुण नायक ने कहा था, 'संचारी विजय की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया है, वहीं हमने सर्जरी भी की है, लेकिन इसके बावजूद अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद नाजुक हैं।'

फैन्स और सितारे दे रहे श्रद्धांजलि

सोशल मीडिया पर संचारी विजय के फैन्स और सितारे अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फैन्स और सितारे संचारी विजय के फोटोज संग अपनी यादें शेयर कर रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स 14 जून को भी मनहूस बताते हुए कह रहे हैं कि बीते साल सुशांत सिंह राजपूत और इस साल संचारी विजय ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

Very very disheartening to accept that Sanchari Vijay breathed his last.

Met him couple of times just bfr this lockdown,,,, all excited about his nxt film,, tats due for release.

Very sad.

Deepest Condolences to his family and friends.

RIP 🙏🏼 — Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) June 14, 2021

Kannada Actor #SanchariVijay who won the National Award for Best Actor in 2014 for "Naanu Avanalla...Avalu" has died in a tragic motor bike accident in Bengaluru..



He was 38.. A Shocking development..



Condolences to his family and friends..



May his soul RIP! pic.twitter.com/blmk7NRhmb — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 14, 2021

#RIPSIR.....🙏💐😔

14th JUNE IS SUCH A HATEFUL DAY.. LAST YEAR WE LOST #SushantSinghRajput

THIS YEAR WE LOST TALENTED KANNADA ACTOR #SanchariVijay PASSED AWAY AT 38 AFTER A ROAD ACCIDENT pic.twitter.com/j4sEPJItXc — subhash dahre (@dahre_subhash) June 14, 2021

संचारी का करियर

बता दें कि संचारी विजय ने साल 2011 में फिल्म रंगप्पा होगबितना (Rangappa Hogbitna) से एक्टिंग डेब्यू किया था। संचारी ने अपने फिल्मी करियर में दसावला, हरिवू, ओग्गार्ने, किलिंग विरप्पन, वर्थामना और सिपाई सहित कई और फिल्मों में दम दिखाया था। गौरतलब है कि फिल्म 'नानू अवनाल्ला अवालू' (Naanu Avanalla Avalu) के लिए संचारी ने नेशनल अवॉर्ड जीता था।