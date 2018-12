Avengers 4: टोनी स्टार्क को बचाने के लिए आगे आया NASA, किया ये ट्वीट

अवेंजर्स एंडगेम ( Avengers Endgame) का पहला ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। इसे देखकर फैंस इतने दुखी हैं कि उन्होंने अपने फेवरेट सूपरहीरों को बचाने के लिए नासा से मदद मांग ली। अवेंजर्स के लास्ट पार्ट यानी इनफिनिटी वॉर में थैनोस से लड़ाई हारने के बाद कुछ सुपरहीरो गायब हो जाते हैं।

अब अवेंजर्स 4 का ट्रेलर सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि टोनी स्टार्क स्पेस में फंसे हुए हैं। वह अपने हेलमेट में अपनी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि उनका खाना 4 दिन पहले खत्म हो चुका है, और ऑक्सीजन टैंक भी कल तक खत्म हो जाएगा। इसे देखकर ये समझ आ रहा है कि एवेंजर्स का एक सुपरहीरो स्पेस में फंसा हुआ है।

*Immediate help needed*

A man named Tony Stark better known as Ironman or Robert Downey Jr. is missing. He is in a ship known as Milano with a girl named Nebula. He has ran out of food and water 5 days ago, we don't know how long he will survive. We received a message yesterday. — Darkrai (@karn_sulav) December 9, 2018

@NASA please send a rescue team for Tony Stark. my boi is dying out there — Raven (@putangayawa) December 9, 2018

Me, knocking on NASA’s front door and asking if I could borrow a ship to go save Tony Stark pic.twitter.com/TaMr18sspw — Send air and food to Tony Stark pls marvel (@ClevaChloe) December 7, 2018

Since @NASA is making no effort to save Tony Stark from space, I guess we need to turn to @elonmusk and @SpaceX to get the job done. #savetonystark — Dallas Kennedy (@dmkennedy21) December 10, 2018

Hey @elonmusk , since you know @Iron_Man (you appeared in Iron man 2) would you mind helping him out? He ran out of food and water 4 days ago and oxygen will run out tomorrow! — Enrique Grijalva (@kiquegrijalva7) December 10, 2018

इस ट्रेलर को देखकर उनके फैंस काफी दुखी हैं और उन्हें बचाने के लिए नासा को लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में वे टोनी स्टार्क को बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ फैंस ने एलन मस्क से भी मदद मांगी है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने आयरमैन-2 में टोनी स्टार्क के साथ काम किया है। जिसका हवाला देते हुए फैंस उन्हें बचाने की अपील कर रहे हैं।

आखिरकार नासा ने मार्वल को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें टोनी को बचाने के लिए जरूरी निर्देश दिए।

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq — NASA (@NASA) December 9, 2018