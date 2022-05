ग्रैमी विजेता जोड़ी 'द जुड्स' की नाओमी जुड का निधन, दिमागी बीमारी से रही थीं जूझ

ग्रैमी पुरस्कार विजेता जोड़ी 'द जुड्स'(The Judds) की गायिका नाओमी जुड (Naomi Judd) का शनिवार को निधन हो गया है। वह 76 वर्ष की थीं और उनकी बेटियों ने बयान जारी कर अपनी मां के निधन की जानकारी दी।

