Confirmed: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में होगी नायरा की मौत, नया प्रोमो से हुआ खुलासा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो में आजकल नए ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। खबरें आ रही हैं कि शो की गिरती टीआरपी को देखते हुए निर्माता लम्बे समय से हाथ पैर मारने में लगे हुए हैं और इसलिए वो सीरियल की टीआरपी में इजाफा करने के लिए जबरदस्त ट्विस्ट लाने की सोच रहे है। अब इस खबर की पुष्टि हो सामने आए नए प्रोमो से हो गई है, जिसमें यह दिखाया गया है नायरा की मौत हो जाएगी।

आपको बता दें कि लंबे समय से खबर आ रही थी कि शो में लीप आने वाला है और नायरा की मौत होने वाली है। अब इस बात को कंफर्म करने शो के मेकर्स ने नया प्रोमो रिलीज किया है। शो का प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- 'सपने टूट जाएंगे, दिल टूट जाएंगे, आंसू बहेंगे जब किस्मत कार्तिक से उसका प्यार छीन लेगी। क्या यह कायरा का अंत है? 7 जून को देखें ये रिश्ता क्या कहलाता है।'

Dreams shattered... Hearts broken...Tears streamed... when fate took away Kartik's love! Is this the end of #Kaira?

Watch #YehRishtaKyaKehlataHai, 7th June at 9:30pm on StarPlus and also on Hotstar - https://t.co/HnHE033JAj @shivangijoshi10 @momo_mohsin pic.twitter.com/HsnwCZ5eXv