Nach Baliye 9 New Promo: उर्वशी ढोलकिया की तरह ब्रेकअप के बाद इस टीवी कपल ने थामा एक-दूसरे का हाथ

नच बलिए का 9वां सीजन (Nach Baliye 9) बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। इस नए सीजन में दर्शकों को जबरजस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा। खबरों की मानें तो नच बलिए के नए सीजन में टीवी के पॉपुलर एक्स कपल दिखाई देंगे। यानी इसमें वो टीवी सितारें भी शामिल होंगे जिनका एक्स-कपल्स हैं। इस बदलाव के तहत उर्वशी ढोलकिया और अनुज सचदेवा की जोड़ी का एक पहले प्रोमो सामने आ चुका है। अब इस शो का दूसरा नया प्रोमो रिलीज हो चुका है। नए प्रोमो में टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) डांस करते नजर आ रहे हैं। इस नए प्रोमो में मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य की जोड़ी शो में दिखाई दे रही है। ये जोड़ी एक्स कपल रह चुकी है।

लेकिन आपको बता दें कि नए प्रोमो में मधुरिमा तुली का फेस कवर है जिससे यह कह पाना मुश्किल है कि प्रोमो में नजर आ रही मिस्ट्री गर्ल मधुरिमा तुली ही हैं। पिछले टीजर की तरह इस बार भी कपल को कुछ लड़कियां छुपकर देखती हुई नजर आती हैं।

#NachBaliye9 is coming soon with someone you just can't get your eyes off from!@vishalsingh713 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/RYmbX8qkH9