सलमान खान ने की 'नच बलिए 9' की शुरुआत, इन 5 जोड़ियों का हुआ खुलासा

नच बलिए सीजन 9 की शुरुआत हो चुकी है। सलमान खान ने शो की जबरदस्त ओपनिंग की। सलमान ने शो के दौरान बताया कि वो इस शो के प्रोड्यूसर हैं। इसके साथ ही इस सीजन की 5 जोड़ियों का भी खुलासा किया है।

श्रद्धा आर्या और आलम सिंह

सबसे पहले इस शो में कपल के तौर पर एंट्री हुई एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य की। श्रद्धा यहां अबने बॉयफ्रेंड आलम सिंह के साथ पहुंचीं। श्रद्धा ने इस दौरान बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है और फिलहाल दोनों इस रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं।

Presenting to you the angel Jodi..... Shraddha Arya and Alam Makkar a.k.a #ShAlam! #NachBaliye9, Every Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8 @AryaSmilesa pic.twitter.com/qDPCXGtqgJ — StarPlus (@StarPlus) July 19, 2019

विवेक सुहाग और बबीता फोगाट

शो में दूसरी जोड़ी विवेक सुहाग और बबीता फोगाट के तौर पर एंट्री हुई है। दोनों ने एक दूसरे को लेकर कुछ बातें बताईं और साथ ही कुश्ती को लेकर भी उन्होंने बात की।

Dance ki kushti main, swaagat nahi karogey inka?? Aaye hain Babita Phogat aur Vivek Suhag a.k.a #BaVek#NachBaliye9, Every Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8 @suhagvivek @babitaphogat pic.twitter.com/6DpddTFOK0 — StarPlus (@StarPlus) July 19, 2019

उर्शवी ढोलकिया और अनुज सचदेवा

तीसरी जोड़ी के तौर पर उर्शवी ढोलकिया और अनुज सचदेवा ने एंट्री की। शो में अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए उर्वशी के आंसू भी आ गए। वहीं उर्वशी ने स्टेज पर कुछ शर्ते भी रखीं जिन्हें अनुज ने पूरी तरह से मान लिया

Jab Nach ke manch par Urvashi Dolakia aur Anuj Sachdev a.k.a UrUj aayenge saath, toh gazab ki hogi baat! #NachBaliye9, Every Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8 @Urvashi9 @ApnAnuj pic.twitter.com/Elcx359apd — StarPlus (@StarPlus) July 19, 2019

बिंदु दारा सिंह और दीना

चौथी जोड़ी के स्वागत के लिए स्टेज पर राहुल महाजन और श्रेनु पारिख पहुंचे। बता दें कि जिस जोड़ी के स्वागत के लिए राहुल और श्रेनु पहुंचे थे उनका नाम है बिंदु दारा सिंह और दीना। बिंदु ने इस दौरान पत्नी दीना की काफी तारीफ की।

Vindu and Dina a.k.a #ViNa are all praises for the costumes made for the Jodis of #NachBaliye9

Click to know what they have to say...#NachBaliye9, Every Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8 @RealVinduSingh @DinaUmarova pic.twitter.com/raIj3Sb5qD — StarPlus (@StarPlus) July 19, 2019

प्रिंस नरुला और युविका

पांचवी जोड़ी के तौर पर प्रिंस नरुला और युविका चौधरी पहुंचे। बता दें कि एक साल पहले ही प्रिंस और युविका की शादी हुई है।