Oscars Awards 2023: 'नाटू नाटू' ने बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में जीता ऑस्कर, परफॉर्मेंस को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

Oscars Awards 2023 में एसएस राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग 'नाटू नाटू' ने बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में बाजी मारी है। अब तक कई अवॉर्ड जीत चुके Naatu Naatu सॉन्ग ने इस कैटेगरी में ऑस्कर की ट्रॉफी भारत लाकर इतिहास रच दिया है। नाटू नाटू के अलावा इस कैटेगरी में This Is a Life, Lift Me Up, Hold my Hand और Applause सॉन्ग नॉमिनेट हुए थे।

परफॉर्मेंस को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

फिल्म RRR के गाने 'नाटू नाटू' की ऑस्कर में परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। डांस परफॉर्मेंस के दौरान लगातार ऑडिटोरिय में हूटिंग होती रही और जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दीपिका पादुकोण बतौर प्रिजेंटर स्टेज पर आई थीं और उन्होंने कहा कि अगर आपने आज तक नाटू-नाटू का नाम नहीं सुना है तो आज जान जाएंगे।

स्टेज पर नहीं आए एसएस राजामौली

फिल्म RRR के निर्देशक राजामौली फिल्म के लीड एक्टर्स राम चरण और जूनियर एनटीआर के साथ इस इवेंट में पहुंचे थे लेकिन स्टेज पर अवॉर्ड लेने वह नहीं आए। सॉन्ग के मेकर्स ने स्टेज पर आकर यह अवॉर्ड रिसीव किया और बताया कि कैसे उन्होंने कारपेंटर्स के साथ काम करने वाले से लेकर आज ऑस्कर के मंच पर खड़े होकर अवॉर्ड लेने वाले शख्स तक का सफर तय किया है।

फूले नहीं समा रहे हैं भारतीय फैंस

'नाटू नाटू' के ऑस्कर जीतने के बाद भारतीय फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। सोशल मीडिया पर RRR ट्रेंड कर रहा है और बॉलीवुस सितारों ने साउथ की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कास्ट और मेकर्स को शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। कुछ फैंस जहां बॉलीवुड को सीख लेने की बात कह रहे हैं तो वहीं तमाम इसे भारत की जीत बता रहे हैं।