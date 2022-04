तेजस्वी प्रकाश ने Braless फोटोशूट से मचाया धमाल, मोहसिन खान ने दे डाला ये रिएक्शन

नागिन 6 एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash Braless Photoshoot) ने सोशल मीडिया पर अपनी ब्रालेस फोटोशूट की झलक दिखाई है। एक्ट्रेस की तस्वीरों पर एक्टर मोहसिन खान ने भी रिएक्ट किया है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 05 Apr 2022 12:49 PM

इस खबर को सुनें