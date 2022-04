हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Alia Bhatt Ranbir Kapoor Wedding: नागिन 6 एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने पैपराजी से की गुजारिश, बोली 'नीतू मैम से एक ही सवाल...'

नागिन 6 एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) ने पैपराजी से गुजारिश की है कि वह आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी (Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding) से सवाल पूछ-पूछकर नीतू कपूर को परेशान ना करें।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 12 Apr 2022 05:55 AM

