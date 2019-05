Naagin 3 के आखिरी एपिसोड की PHOTOS हुईं लीक, ऐसे अपने दुश्मनों से बदला लेती नजर आएंगी Mouni Roy

टीवी का पॉपुलर सीरियल नागिन 3 (Naagin 3) जल्द ही बंद होने वाला है। इससे पहले खबर आई थी कि इस सीरियल का आखिरी एपिसोड 26 मई के दिन टेलीकास्ट किया जाना है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरियल के फिनाले एपिसोड में मौनी रॉय के साथ-साथ अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) और करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) भी नजर आने वाले हैं। साथ ही इसमें पहले और दूसरे पार्ट का हिस्सा रह चुके मौनी रॉय (Mouni Roy), करणवीर और अर्जुन बिजलानी भी नजर आने वाले हैं।

हाल ही में आखिरी एपिसोड की शूटिंग से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शो की ये तस्वीरें लीक हो गई हैं। 12 मई को एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने नागिन 3 के आखिरी एपिसोड से जुड़े एक प्रोमो को रिलीज किया था जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया था।

प्रोमो में मौनी रॉय यानी अपने अधूरे इंतकाम को पूरा करतीं नजर आ रही हैं। इस सीरियल की शुरुआत में मौनी यानि कि शिवांगी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा था कि वह अपनी मौत का बदला जरुर लेने आएंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि फिनाले एपिसोड में शिवांगी अपनी मौत का बदला लेने आएगी और इस दौरान वह अपने दुश्मनों की जिंदगी में कोहराम मचा देगी। अदा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये तस्वीरें साझा की हैं। इसमें आप सभी का लुक एक साथ देख सकते हैं।

The epic finale promo is here ! The nagraani’s battle the various villains of both seasons! Wait for this one only on @colorstv #ShobhaKapoor @Roymouni @MuktaDhond @SurbhiJtweets @anitahasnandani @pearlvpuri @KVBohra @ChloeJFerns @BTL_Balaji #Naagin3 pic.twitter.com/s0FRmN8Yb4