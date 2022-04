गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी की बेटी से मिलने पहुंची 'बबीता जी', Photos हुईं वायरल

देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) और गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) हाल ही में माता-पिता बने हैं। मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) इस नन्ही परी से मिलने पहुंचीं। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 08 Apr 2022 01:02 PM

