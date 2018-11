आलोक नाथ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया रेप का केस

राइटर विंता नंदा के शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने एक्टर आलोक नाथ के खिलाफ सेक्शन 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कुछ दिन पहले ही मीटू अभियान के तहत विंता नंदा ने आलोक नाथ पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने न सिर्फ उनके साथ जबरदस्ती की बल्कि कई बार मार-पीट भी की है। 1990 के दशक के मशहूर टीवी शो 'तारा' की राइटर और प्रोड्यूसर विंता नंदा द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को चुनौती देते हुए एक्टर आलोक नाथ कोर्ट तक पहुंच गए थे और उनके खिलाफ मानहानि का केस भी कर दिया था।

Mumbai Police Additional CP Manoj Sharma says 'Oshiwara Police has registered an FIR against Alok Nath under section 376 of IPC (rape) on the complaint filed by Writer Vinta Nanda.' pic.twitter.com/m7A99o61Xt