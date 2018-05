RACE 3: मुंबई पुलिस ने ऐसे यूज किया सलमान खान की फिल्म का डायलॉग

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म रेस-3 का एक डायलॉग इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। जो डेजी शाह पर फिल्माया गया है। ये डायलॉग है ‘अवर बिजनेस इज अवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस’। इस डायलॉग की वजह से डेजी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। यहां तक कि खुद सलमान भी डेजी का मजाक उड़ाने से नहीं चूके, लेकिन अब तो मुंबई पुलिस की नजर भी इस डायलॉग पर पड़ गई है।

सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए किया इस्तेमाल...

दरअसल, इस डायलॉग को मुंबई पुलिस ने कुछ ऐसा रुप दिया है कि आप भी हंस-हंसकर लोटपोट होने लगेंगे। हालांकि, मुंबई पुलिस ने ये कदम डिजिटल सेफ्टी के तौर पर उठाया है। मुंबई पुलिस ने इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा है,‘जब कोई आपके आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन मांगे- माई डेटा इज माई डेटा, नन ऑफ योर डेटा।’इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने हैशटैग दिया है- रेस ऑफ सेफ्टी। इस डायलॉग का सुरक्षा के लिहाज से कैंपेन चलाने के मुंबई पुलिस के कदम का स्वागत तो हुआ ही है साथ ही लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं।

Mind your own data to make sure that no one else takes advantage of it to beat you in the #RaceOfSafety pic.twitter.com/WJ4ADZEl1a