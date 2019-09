मुंबई पुलिस ने दी अमिताभ बच्चन को बधाई, ट्वीट कर लिखी ये बात

अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है ऐसे में मुंबई पुलिस ने अभिनेता को बधाई देते हुए उनके निभाए किरदार 'इंस्पेक्टर विजय’ को याद किया।

मुंबई पुलिस के अधिकारिक ट्वीट में कहा गया, इंस्पेक्टर विजय, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने जाने के लिए बधाई। सदाबहार, ऊर्जावान और पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक शख्सियत होने के लिए हम आपको सलाम करते हैं।

Congratulations Inspector Vijay @SrBachchan on being selected for the #DadaSahebPhalke Award. We salute you for being the most evergreen, energetic and inspirational icon to generations. pic.twitter.com/mYp1JNdi7s