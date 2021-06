टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी पर FIR के बाद मुंबई पुलिस ने इशारों में किया ट्वीट- 'हीरोपंती' न करें

टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को कोरोना लॉकडाउन के दौरान घूमना महंगा पड़ा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की है। ट्वीट में उन्होंने टाइगर और दिशा का नाम नहीं लिखा लेकिन उनकी फिल्मों के नाम से इशारा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर और दिशा बैंडस्टैंड के पास घूमते मिले थे।



लिखा- कोविड से 'वॉर' में 'हीरोपंती' न करें

मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा है, वायरस से चल रहे 'वॉर' में बांद्रा की गलियों में 'मलंग' होना दो ऐक्टर्स को भारी पड़ गया, जिन पर सेक्शन 188, 34 IPC के तहत बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। हम मुंबई के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वे बिना मतलब 'हीरोपंती' ना करें जिससे कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा में चूक हो सकती है।

In the ongoing ‘War’ against the virus, going ‘Malang’ on the streets of Bandra cost dearly to two actors who have been booked under sections 188, 34 IPC by

Bandra PStn . We request all Mumbaikars to avoid unnecessary ‘Heropanti’ which can compromise on safety against #COVID19