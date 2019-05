मुंबई के स्लम से निकलकर इन डांसर्स ने 'अमेरिका गॉट टैलेंट' में मचाया धमाल, देखें Video

अमेरिका शो 'अमेरिका गॉट टैलेंट' में मुंबई के डांसर्स ग्रुप के डांसर्स ग्रुप 'वी अनबीटेबल' को शो के सभी जजों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। बता दें कि 28 मई से ये शो शुरू होने वाला है, लेकिन शो शुरू होने से पहले मेकर्स ने मुंबई के डांस ग्रुप 'वी-अनबीटेबल' का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बज रही हैं और जजेस टीम को स्टैंडिग ओवेशन देते हैं।

वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'एक बड़ी वजह खुद को वी-अनबीटेबल बोलते हैं'।

There’s a reason their name is V.Unbeatable!



See for yourself on the season premiere of #AGT, Tuesday 8/7c on @NBC. pic.twitter.com/74K7keNiCV