आरे के जंगल बचाने के लिए सोशल मीडिया पर चला अभियान, ट्रेंड हुआ #ShutDownFilmCity

मुंबई के आरे जंगल में मेट्रो के लिए पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया है। शुक्रवार को पेड काटने की वजह से इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया। अब इस प्रदर्शन के बीच फिल्म सिट सिटी को बंद करने की भी डिमांड होनी शुरू हो गई है।

दरअसल, करण जौहर ने ट्वीट किया, ये तो नरसंहार है! हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं! इन्फ्रास्ट्रक्चर कभी भी प्रकृति से पहले नहीं हो सकता है! हमें रुक जाना चाहिए! #SaveAarey

Massacre is what this is! We are our own worst enemy! Infrastructure can never precede nature! We need to STOP! #SaveAarey — Karan Johar (@karanjohar) October 5, 2019

करण के इस ट्वीट पर लेखक आशीष चांदोरकर ने ट्वीट किया कि आरे कार डिपो के लिए प्रस्तावित 20X पर फिल्म सिटी स्थित है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर है। मुंबई में और भी हरियाली हो जाएगी अगर फिल्म सिटी को हटा दिया जाए और वहां पेड़ लगा दिए जाए।

The Film City, which is 20x the size of the proposed Aarey car depot, lies right at the edge of the Sanjay Gandhi National Park.



Mumbai can be so much greener by demolishing Film City and afforesting the entire area.#ShutDownFilmCity - please RT @karanjohar. https://t.co/kxw7Wn2Rao — Aashish Chandorkar (@c_aashish) October 5, 2019

इसके बाद से ट्विटर पर हैशटैग शट डाउन फिल्म सिटी चलने लगा।

वहीं एक यूजर के ट्वीट के जवाब में वरुण ने लिखा, यह भी निश्चित रूप से गलत है, लेकिन पहले जो गलत हुआ उसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। यह आरोप मढ़ने का खेल नहीं हो रहा है दलवी साहब। अभी जो सही है हमें वहीं करना चाहिए।

This is also most definitely wrong but what wrong has been done in the past doesn’t need to be repeated. Its not a blame game Dalvi Saab. Lets do what’s right now https://t.co/cBhsEOHsRG — Varun Dhawan (@Varun_dvn) October 5, 2019

क्या है मामला...

बता दें कि मुंबई में आरे में मेट्रो कार शेड बनाया जा रहा है और इसके लिए आरे के जंगलों के 2,700 पेड़ काटे जाने है जिसका विरोध किया जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इसके विरोध में हैं।